Capacitação gratuita para jovens promove conhecimentos em diversas áreas

Entre os dias 01 a 05 de julho, ocorre o Levanta Juventude, programa de capacitação de jovens, promovido pelo Instituto Gerando Líderes com o apoio da Secretaria da Juventude (Sejuv). A expectativa é reunir 300 jovens, que receberão o certificado de 20 horas.

Durante cinco dias de imersão, os alunos terão a oportunidade de adquirir conhecimentos com foco em Liderança e Inovação, Marketing Pessoal, Dicção e Oratória, Empreendedorismo, Educação financeira e Inteligência emocional. Também haverá apresentação de dança urbana e show de banda de rock, além de balcão de emprego e estágio, direcionado para os jovens que estão no Ensino Médio.

Continue Lendo...

Nesta edição, o programa acontece, das 13h30 às 17h30, na faculdade Estácio de Sá, sito a Av. Fernando Corrêa da Costa, 1.800 – Centro.

“A parceria visa levar a toda a Juventude a oportunidade que precisam para ingressar no mercado de trabalho e para encarar os desafios da vida, isso exige autoconhecimento, segurança, disposição e muitas das vezes o despertar da liderança pessoal", ressaltou a secretária da Sejuv, Michele Ferreira.

O co-fundador do Instituto Gerando Líderes, Sanger Santos explica que desde 2017, o evento já impactou positivamente a vida de mais de 20 mil jovens. “Durante o evento, eles terão contato com grandes profissionais locais nessas áreas ligadas à inovação, inteligência emocional e empreendedorismo. Hoje, nosso Instituto tem uma diretoria formada por jovens, que são presidentes de grêmio estudantil e lideram movimentos", explicou.

Para participar da imersão, acesse o link.

*Com informações do Governo do Estado