Capital tem novidades no setor de móveis planejados

Neste sábado (02), o CBN Festas e Eventos recebeu o Gerente Geral da Casa Ideal Móveis Planejados, Wendel Bonifácio, e o CEL do Grupo Casa Ideal, Rafael Dias.

Empresa começou operações no interior de São Paulo, atuando no ramo de locação de veículos. No decorrer destes anos, o grupo ampliou suas atividades, e hoje, atua nos setores da construção civil, móveis planejados, no setor imobiliário e energia solar.

Em Campo Grande, a Casa Ideal traz um diferencial: produto completamente personalizado. O trabalho começa com uma visita à casa de cada cliente, uma conversa para entender as necessidades de casa imóvel e, antes da execução dos projetos, o cliente recebe um "book técnico", com planejamento e imagens para se adequar perfeitamente ao serviço contratado.

A "fábrica sob medida" traz ainda mais diferenciais: painéis vazados em MDF, utilizados com retroiluminação, para deixar seus ambientes com um toque mais requintado; equipamentos de última geração e totalmente automatizados, trazendo maior precisão e melhor acabamento na fabricação e móveis fabricados totalmente em MDF.

Contato

A Casa Ideal Móveis Planejados possui um showroom na avenida Eduardo Elias Zahran, número 1944, de segunda à sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 12h. Ainda há a possibilidade de visitas em outros horários e aos domingos com hora marcada.

O telefone para contato é (67) 3306-1734.