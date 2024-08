Casos de envenenamento de pets se repetem e preocupam tutores

O número de casos de envenenamento de animais domésticos em Mato Grosso do Sul tem preocupado as autoridades e a população. Dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revelam que no primeiro semestre de 2024, foram registrados dez casos de envenenamento de animais na região, com dois ocorrendo apenas no último mês. Este número mantém-se relativamente estável em comparação com o ano passado, quando foram documentadas onze ocorrências no primeiro semestre.

A preocupação com o problema é compartilhada por muitos residentes. O psicólogo, Christopher Richard, psicólogo de Campo Grande, viveu uma experiência dolorosa ao perder seu gato devido ao envenenamento. Christopher descreve o incidente. "Levamos o gato ao veterinário, ele foi internado e teve uma melhora inicial. No entanto, após alguns dias, encontrei meu gato inconsciente sob um contêiner na casa em construção do vizinho. Ele estava tremendo, babando e inconsciente. Corri para o veterinário, mas infelizmente não sobreviveu".

O psicólogo acrescenta que este não foi o primeiro caso de envenenamento envolvendo seus animais. "Já tivemos um pastor alemão envenenado anteriormente, e o gato do meu vizinho também foi vítima desse crime".

A médica veterinária Gizelly Bandeira alerta para os sinais de envenenamento em animais. “É importante observar a respiração do animal. Se ele estiver respirando com a barriga e não com o peito, isso é um sinal de desconforto. Salivação, vômito e diarreia com sangue também são sintomas comuns", orienta.

A veterinária ressalta a importância de não administrar qualquer tipo de medicamento ao animal em casa, pois isso pode agravar o quadro. “Levar o animal ao veterinário o mais rápido possível é fundamental para aumentar as chances de sobrevivência”, enfatiza.