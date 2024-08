Celebrações fora de casa e presentes pessoais são tendência para o Dia dos Pais, avalia FCDL/MS

No próximo domingo (11) é comemorado o Dia dos Pais. Para aquecer as vendas nos últimos dias antes da data, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL/MS), aposta em ações de vendas pontuais e pesquisa para ajudar na estratégia de venda.

Segundo os dados da pesquisa de intenção de consumo realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF MS) e Sebrae MS, a expectativa de movimentação com a data, este ano, no estado, entre comemoração e presente é de R$ 349,88 milhões.

O número representa uma redução no volume comercializado de 7% se comparado ao passado. Entre as intenções de consumo, R$ 148,30 milhões são destinados aos presentes e R$ 201,58 milhões às comemorações. O gasto médio estimado com a data é de R$ 412,97.

Para a presidente da FCDL/MS, Inês Santiago, este ano, a pesquisa indicou uma tendência no comportamento das famílias para a celebração da data.

“O que a gente percebe, de acordo com a pesquisa, as pessoas querem celebrar com o pais, valorizando esta presença com ações”.

Ainda dentro do comportamento de compra dos consumidores, a presidente da FCDL/MS destacou que já sente desde maio uma queda no volume de vendas de produtos internacionais devido a taxação dos produtos acima de 50 dólares.

“A gente já começa a sentir esta diferença nas compras online, o que contribui com o projeto Compre em Campo Grande. Não estamos com os dados, mas a taxação de produtos internacionais já apresenta uma queda no volume desde maio”.

