Cerca de 20 mil pessoas acompanham desfile de aniversário da capital

Campo Grande completou 125 anos de história nesta segunda-feira (26). Cerca de 20 mil pessoas foram até a região central da capital acompanhar o tradicional desfile cívico-militar que é realizado para homenagear a cidade. Todos os anos, representantes de diversas instituições desfilam pela Rua Treze de Maio e cerca de cinco mil pessoas, de 54 instituições passaram pelo local.

Logo pela manhã foi realizada a também tradicional Corrida do Facho, que contou com cerca de 10 equipes femininas e 11 masculinas. Já o desfile começou às 7h30 da manhã e teve cerca de três horas de duração. A Banda Municipal Maestro Ulisses Conceição e a Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles abriram a passagem pela avenida.

E o desfile encerrou com o mais esperado pelo público, as viaturas da segurança pública do Estado conduzidas por representantes da Polícia Civi de Mato Grosso do Sul (PCMS), Base Aérea de Campo Grande, 20º Regimento de Cavalaria, Polícia Militar do Estado (PMMS) e Guarda Civil Matropolitana.

O mecânico, Vander Lúcio, disse que gostou muito do desfile e que pretende continuar voltando a assistir em outras datas comemorativas. "Eu acho muito bom para a cidade. Está aprovado e no dia 7 de setembro eu to aqui de novo. Não to vendo muita gente por conta do frio, mas eu sempre venho acompanhar".

Já a doméstica Marina Rosa acordou cedo para ir assistir o desfile. Ela conta que "é preciso acordar cedo para garantir um bom lugar. Hoje nós acordamos 4 hrs da manhã. Ainda bem que está muito bonito".

E o vidraceiro Leandro Silva diz que vai manter a tradição. "Eu, minha mulher e minha filha, a gente sempre se organiza para vir acompanhar. Trouxemos a cadeira, lanche e água, não falta nada. Todos os anos eu to aqui e ano que vem vamos estar de novo. Parabéns Campo Grande", concluiu.