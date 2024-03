Cerca de 3% de maus-tratos a animais são encaminhados à delegacia

De acordo com os dados do Monitoramento em Bem-Estar Animal (MOBEA), somente neste ano, foram registradas 150 denúncias de maus-tratos em Campo Grande. Deste total, 118 foram denunciadas em fevereiro. Durante entrevista ao Jornal CBN CG desta quarta-feira (06), a secretária do Bem-Estar Animal (Subea), Ana Luiza Lourenço explicou que este número representa conhecimento da população quanto ao trabalho da pasta.

“As denúncias são realizadas pelo número 156. Um veterinário vai até o local e verifica a situação. Apenas este profissional pode confirmar se é uma situação de maus-tratos. Lá a veterinária observa se as cinco liberdades do animal estão sendo respeitadas”.

Como boa parte dos casos são questões que podem ser negociadas, antes de encaminhar à delegacia - para que seja realizada uma investigação policial - a Subea realiza o trabalho educativo e preventivo com o tutor. Caso constatada alguma situação irregular, o veterinário firma um termo de compromisso para que as deficiências ou as negligências da guarda sejam resolvidas em 30 dias. Acompanhe a entrevista completa.