Cerca de 34 milhões de brasileiros são desdentados, explica dentista

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande desta quinta-feira (22), o cirurgião dentista, Eduardo Marcondes falou sobre a importância da saúde bucal para as pessoas de todas as idades.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cárie dental é a doença mais incidente no mundo todo. De acordo com o dentista, é um problema que atinge as pessoas em todos os países. “Então a gente tem que pensar que a cárie é uma doença prevalente [...] Na boca tem mais de 700 espécies de bactérias, então promover este controle e promover a saúde bucal é muito importante”.

Apesar dos avanços em tecnologia, qualificação profissional e acesso a produtos de higiene bucal, conforme dados do IBGE, 2020, atualmente no país 34 milhões de brasileiros são desdentados. “Isso mostra a importância da educação em saúde como um todo”. Acompanhe a entrevista completa.