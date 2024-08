Chamamento Público seleciona artistas para o Festival de Inverno de Bonito

A 23ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB) está se aproximando e promete trazer uma programação diversificada entre os dias 21 e 25 de agosto. Com 15 horas diárias de atividades, o evento visa promover a diversidade cultural, além de estimular debates sobre cultura, cidadania, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Para garantir a participação de artistas locais, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) está realizando um chamamento público para a contratação de artistas e grupos culturais do estado. As inscrições, que começaram na sexta-feira (2) e vão até o dia 9 de agosto, são restritas a propostas que não participaram da edição anterior, realizada em 2023. Cada proponente pode se inscrever apenas uma vez.

Continue Lendo...

O chamamento abrange uma variedade de manifestações artísticas, incluindo grupos de teatro, circo, dança, moda, performances de rua, live paint com graffiti, contação de histórias e galeria de artes. Além disso, há vagas específicas para o Coletivo de Agentes Culturais da Cultura Hip Hop, que engloba batalhas de MCs, batalhas de breaking, campeonatos de skate e Cultura Ballroom. O edital completo está disponível online.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destaca a importância do evento para os artistas locais. "É um evento de alcance internacional que atrai participantes de todo o Brasil e de diversos países. Este é um momento crucial para prestigiar e destacar os talentosos artistas sul-mato-grossenses no cenário internacional. Sabemos que o Festival é uma vitrine poderosa e queremos que os artistas de Mato Grosso do Sul sejam cada vez mais reconhecidos e valorizados", afirmou Miranda.

Eduardo Mendes, diretor-presidente da FCMS, enfatiza o impacto cultural e econômico do festival. "O Festival de Inverno de Bonito é uma verdadeira potência em termos de turismo e cultura. Nosso objetivo é trazer grandes atrações culturais do Mato Grosso do Sul para que o público do nosso Estado possa desfrutar das apresentações gratuitamente em Bonito. Queremos não apenas oferecer entretenimento de alta qualidade, mas também atrair turistas para a região. Estamos focados em promover o artesanato local do Mato Grosso do Sul", explicou Mendes.

*Com informações do Governo de MS