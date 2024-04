Cidade medieval sedia concurso de queijos da Catalunya

Vic é uma cidade encantadora que fica bem próxima do centro de Barcelona e é considerada uma das cidades mais medievais da Espanha. Seus principais atrativos são os mercados e os famosos embutidos com Indicação Geográfica Protegida (IGP).

E neste mês de abril, aqui em Vic, participei da 15ª edição da feira Lactium, com queijos catalães de queijarias artesanais.

O evento aconteceu no Parc Jaume Balmes, e fui jurado no concurso dos melhores queijos da Catalunya 2024, a convite do mestre queijeiro: Bruno Cabral, que é brasileiro, radicado na Catalunya e dono da loja de queijos: “La Caseina” em Vic.

E o vencedor 2024 do melhor queijo da Catalunya foi o: El Claustre da queijaria El Miracle, da região de Lérida, na Catalunha.

Mais informações:

@lactium

@lacaseina

@brunocabral_78

@formatgeria.elmiracle

