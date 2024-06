Colheita de milho e venda da soja influenciam em preços de fretes

O avanço da colheita da 2ª safra de milho e os embarques da soja, influenciaram a procura pelo serviço de transporte e o aumento de preços em importantes estados produtores. Os dados estão na edição de junho do Boletim Logístico, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Em Mato Grosso, maior estado produtor de grãos, a Conab verificou o aumento dos fretes na maior parte das rotas. A demanda por caminhões esteve bastante elevada, dado o ritmo mais intenso de carregamento para liberação de espaço em armazéns em uma conjuntura de melhora nos preços da soja. A alta também foi verificada para os fretes praticados em Minas Gerais. No estado mineiro, a intensificação da colheita do café é um dos principais fatores para o incremento. No Maranhão, no Piauí, em Goiás, no Paraná e na Bahia as cotações praticadas na maioria das rotas registraram elevação no último mês.

Em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, os preços se mantiveram próximos à estabilidade com ligeiras altas. No estado sul-mato-grossense as perdas provocadas no milho de segunda safra e no trigo pela estiagem e má distribuição das chuvas implicaram maior disponibilidade de veículos e menor demanda de serviços de transporte no período.

Exportações

Os embarques de milho em maio/24 atingiram 420 mil de toneladas contra 70 mil, observado no mês passado e 470 mil ocorridas no mesmo período de 2023. De janeiro a maio deste ano, já foram enviadas ao mercado internacional 7,5 milhões de toneladas. Deste total, 45,3% foram embarcados pelos portos do Arco Norte.

As exportações de soja atingiram em maio 13,47 milhões de toneladas, contra 14,7 milhões ocorridas no mês anterior, apresentando uma redução de 8,3%, o que reverteu o movimento recorde observado naquele mês. O mercado da soja tem apresentado variações influenciadas por diversos fatores globais e regionais. No acumulado dos cinco primeiros meses deste ano foram exportadas 50,2 milhões de toneladas, sendo 36,4% escoadas pelos portos do Arco Norte.

*Com informações da Conab