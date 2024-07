Colheita nacional do milho avança e, mesmo assim, preços reagem no mercado doméstico

Mesmo com avanço relevante colheita da segunda da safra brasileira de milho, que atingiu 82,56% na última sexta-feira, com recorde para o período. Mesmo assim, os preços do cereal subiram nas duas últimas semanas na referência dos portos de Santos e Paranaguá.

As razões para o melhor valor estão no câmbio brasileiro, com a desvalorização do Real frente ao dólar e prêmios que estiveram mais interessantes.

No campo os relatos indicam redução agressiva das produtividades observadas nos talhões agora em colheita. O milho agora em maturação no Centro do país enfrentou seca desde meados de Abril.

