Com cordão umbilical, filhote de macaco-prego é resgatado de área de queimada no Pantanal

Desidratado e magro, um filhote de macaco-prego de cerca de três dias de vida foi resgatado de uma área queimada na região de Miranda, em Mato Grosso do Sul.

Batizado de Fênix - em analogia a ave mitológica que ficou conhecida por sua capacidade de renascer das próprias cinzas - o animal foi encontrado por uma equipe do Grupo de Resgate Animal Cerrado Pantanal (Gretap), no último dia 13. Os veterinários do grupo estavam na região realizando o trabalho de suporte nutricional para os animais da área, que sofrem com a escassez de alimentos em decorrência das queimadas, quando duas veterinárias escutaram barulho do filhote.

Depois do resgate ele foi encaminhado para a base da Polícia Militar Ambiental, em Miranda. Debilitado também pela inalação de fuligem, Fênix foi mantido no local até ser estabilizado. Na segunda-feira (16), ele foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande, onde deve passar por avaliação veterinária.

Órfãos das queimadas

Só este ano, foram resgatados de áreas de incêndio no Pantanal dois lobinhos, dois gatos-palheiros, um filhote de veado-catingueiro, um filhote de anta e um filhote de onça-parda.