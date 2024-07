Com experiência na "Capital do Sertanejo", Gustta Paes começa projeto solo

O CBN Cultural desta sexta-feira (19) foi no ritmo do sertanejo com o cantor e compositor Gustta Paes. Aos 23, anos ele está trabalhando no primeiro projeto solo da carreira. Durante a entrevista ele deu uma prévia do novo trabalho.

Gustta nasceu em Campo Grande, mas passou um ano morando em Goiânia para “entender melhor o mundo sertanejo e adquirir experiência”. Na época, ele fazia parte da dupla Jhenyfer e Gustavo.

A espécie de intercâmbio em solo goiano, rendeu a ele uma experiência inusitada: conhecer o cantor Leonardo. “Eu fiquei mudo. Não consegui falar nada”, lembrou o cantor.

Assista a entrevista completa: