Com mandado de prisão por violência contra mulher, homem é autuado por outros 7 crimes nesta sexta

Um homem, de cerca de 30 anos, foi preso nesta sexta-feira (02), durante a ‘Operação Mulheres em Foco’, realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

No momento da abordagem, ele resistiu a prisão, desacatou a equipe e ainda agiu com agressividade contra os pais na presença das policiais. Ele já tinha passagem pela polícia por outros crimes. Ao todo, o homem foi autuado por sete sete crimes cometidos somente nesta manhã.

“Esse cidadão que se alterou simplesmente pelo fato de nós estarmos cumprindo nosso dever e mais uma vez está preso. Se alterou na cela, ofendeu a delegada, ofendeu a mim, está preso por todos esses crimes. Ele vai ser autuado em flagrante por sete crimes: desacato, calúnia, injúria, difamação, resistência, desobediência e importunação".

20 policiais da DEAM cumpriram 12 mandados de prisão de violência doméstica em vários bairros da Capital, entre eles de lesão, ameaça e descumprimento de medida protetiva, num total 15 expedidos pela justiça.

A delegada confirmou que outras ações devem ser realizadas nos próximos dias. Entre os mandados de prisão não cumpridos hoje, estava o pedido de prisão do autor da última tentativa de feminicídio ocorrido em Campo Grande, no dia 28 de julho, no Jardim Centenário. O homem esfaqueou seis vezes a ex-companheira, uma mulher de 33 anos.

“Um dos mandados é sobre a última tentativa de feminicídio [...] Estivemos em dois locais, locais de familiares, numa chácara na parte da manhã, mas nós infelizmente não o encontramos. Continuaremos com as diligências, de extrema importância dizer. Como também em relação aos outros mandados que não achamos os autores”.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Segurança Pública (Sejusp), 3.610 mulheres foram vítimas de violência doméstica, este ano, em Campo Grande. Uma média de 16 mulheres agredidas por dia na Capital.