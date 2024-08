Com manhã fria, terça-feira será de sol e tempo seco em MS

A terça-feira (13) será um dia predominantemente ensolarado e seco para Mato Grosso do Sul, com variações na nebulosidade. A presença de um sistema de alta pressão atmosférica continuará a dominar o estado, garantindo um tempo firme ao longo do dia. Apesar dessas condições, o frio permanece, segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec).

Nas regiões Sul, Leste e Sudeste, a previsão indica temperaturas máximas entre 17°C e 23°C. Já no Pantanal e Sudoeste, as máximas devem variar entre 23°C e 26°C. Nas regiões Norte e Bolsão, as temperaturas poderão chegar a 29°C. Na região de Campo Grande as máximas devem variar entre 20°C e 23°C.

Veja a previsão completa do Cemtec no mapa abaixo:

* Com informações do Cemtec

