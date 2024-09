Com novo viveiro, Suzano passa a produzir mais de 100 milhões de mudas de eucalipto por ano

35 milhões de mudas por ano. Esta é a capacidade de produção do Viveiro de Mudas inaugurado nesta quarta-feira (11) pela fábrica de celulose Suzano, em Ribas do Rio Pardo. São 21 hectares, equivalentes a quase 30 campos de futebol, destinados à produção de mudas de eucalipto com um sistema integrado que garante uma operação cada vez mais sustentável.

Durante a sua construção, o viveiro empregou 300 pessoas. Atualmente, conta com 130 colaboradores, mas esse número deve chegar à 240 quando o viveiro estiver em plena operação. Foram 111.000 m² de área construída, que, unidos ao viveiro adquirido pela fábrica em Campo Grande, vão abastecer o programa de formação florestal da fábrica, que entrou em operação no dia 21 de julho.

Com biotecnologia avançada e foco na sustentabilidade, o novo viveiro possui um sistema que permite o uso racional dos recursos hídricos, a reutilização da água da chuva, sistemas eficientes de irrigação e o uso de tubetes biodegradáveis, que possibilitam o cultivo das mudas em recipientes produzidos a partir da mistura de compostos orgânicos, descartando o uso de materiais plásticos no processo.

Mudas que logo estarão prontas para plantio. Foto: Duda Schindler

Vindas de quatro plantas-mãe, as novas mudas devem aumentar a produção própria da fábrica, passando de 30 milhões para 110 milhões de mudas por ano. O diretor de Operações Florestais da Suzano, Rodrigo Zagonel, explica que serão três fases até as novas mudas chegarem ao seu destino final: “Nós coletamos o broto, estaqueamos ele e depois o colocamos no tubete, que aqui é biodegradável. E então ele passa pelo processo de enraizamento”. Zagonel esclarece que é no processo de enraizamento que as mudas serão condicionadas em ambiente climatizado até ficarem prontas para o plantio.

A Suzano disponibilizou programas de qualificação e treinamento para todos os funcionários envolvidos nas novas operações. Os novos empregados são moradores de Ribas do Rio Pardo, sendo que 85% são mulheres. Entre elas está a carioca Dona Cida, de 47 anos, que integra o programa da Suzano que visa dar oportunidade para a família de colaboradores já empregados.

Cida chegou à Suzano por meio de seu irmão e participou dos treinamentos de qualificação. Hoje, ela trabalha na parte da colheita e conta que é uma satisfação fazer parte do time Suzano. “Me emocionei e me emociono todas as vezes que falo, porque vim de uma cidade grande, o Rio de Janeiro, e não tive a oportunidade que estou tendo aqui”.

A Suzano conta com uma base florestal de aproximadamente 600 mil hectares no estado, com 143 mil hectares destinados exclusivamente à conservação da biodiversidade. Segundo Rodrigo Zagonel, o processo de reflorestamento recupera automaticamente as áreas degradadas: “A floresta de eucalipto, sendo plantada, consegue conectar tanto a vegetação nativa remanescente com a floresta plantada, recuperando os mananciais, as áreas de preservação e preservando a reserva legal e as áreas que a Suzano tem como prerrogativa preservar”.