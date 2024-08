Comarca de Rio Brilhante abre processo seletivo para estágio em direito

A Comarca de Rio Brilhante está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de Direito. Estudantes interessados têm até o dia 5 de setembro para realizar a inscrição presencialmente na Secretaria do Foro da comarca.

Podem participar acadêmicos de Direito matriculados em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, que estejam cursando do primeiro ao antepenúltimo semestre. As provas serão aplicadas no dia 9 de setembro, às 13h30, no prédio do Fórum de Rio Brilhante.

O exame será composto por dez questões de língua portuguesa, dez de conhecimentos específicos e três questões subjetivas. O gabarito das provas objetivas será divulgado 48 horas após a realização das provas, e o resultado final, com a pontuação dos candidatos, será afixado na entrada do Fórum a partir do dia 13 de setembro.

O estágio tem carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estudante selecionado receberá bolsa auxílio e auxílio-transporte, com valores a serem definidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

*Com informações do TJMS