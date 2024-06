Comercialização de carros e imóveis online inova mercado na Capital  

No CBN Festas e Eventos deste sábado (08), José Marques conversou com o CEO do Infoimóveis e Shopcar, Daniel Bianchin. Durante o bate-papo, ele contou como foi sair do impresso e ingressar na internet, há mais de 20 anos, quando ainda a tecnologia usava a rede discada.

“Eu e dois amigos na época decidimos empreender, estávamos começando a vida, tudo justamente para aprender como funcionava ter uma empresa na prática. Eu estudava engenharia da computação, eu sou engenheiro da computação. Com isso, nós desenvolvemos uma coisa, um produto que sempre foi tentar agradar o que a gente gostava com o que a gente acreditava que ia dar certo, não existia nada igual no Mato Grosso do Sul [...] Tudo começando, internet discada, aquele barulhinho, aquela coisa, então a preocupação era sempre com as fotos, sempre ser muito leves porque a internet era muito lenta, enfim, a preocupação de antes era totalmente diferente da de hoje”.

Traçando uma linha do tempo de transformações do mercado, o empreendedor lembrou inclusive das mudanças necessárias no serviço para acompanhar a própria evolução tecnológica da internet.

“A gente desenvolvia para web, e quando tivemos que desenvolver para smartphone, não é só smartphone, tínhamos que desenvolver linguagem de iPhone e linguagem de Android. Então, isso começou a complicar, não era só isso, tínhamos que desenvolver para tablet também”. Acompanhe a entrevista completa.