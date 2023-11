Como foi a Proclamação da República no país?

Há 134 anos, o Brasil passava por uma revolução políica, libertando-se do regime monárquico. A Proclamação da República, comemorada no dia 15 de Novembro, relembra este momento da história do país e os primeiros passos da República.

Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil, mas a República já era um sonho – e um plano – muito anterior a Deodoro da Fonseca, que precisou ser convencido a proclamar o novo governo do país.

O historiador militar Wellington Corlet dos Santos conta que o primeiro partido replubicano foi ainda nos tempos do rei, em 1871. Enquanto todo esse movimento ocorria no país, no território que hoje é Mato Grosso do Sul, ainda havia consequências da Guerra do Paraguai e uma luta judicial estava sendo travada pelos herdeiros de Solano Lopes, presidente do Paraguai durante a guerra.

Continue Lendo...

Confira essa história completa na matéria especial: