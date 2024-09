Concessionária Chinesa inaugura unidade em Campo Grande

Nesta quinta-feira (12), o colunista do Jornal CBN Campo Grande Paulo Cruz, contou sobre a inauguração da concessionária GWM em Campo Grande (MS). A nova unidade pertence ao Grupo Bamaq, que já possui revenda da marca em Belo Horizonte (MG).

“A nova concessionária é como se fosse uma grande sa la de visita, tem vários lounge e as pessoas vão ali e conversam, É uma forma diferente de atender, até porque o carro é diferente dos demais”, explicou.

O Grupo Bamaq é responsável hoje pelos dois pontos de venda da GWM em Minas Gerais: uma loja no BH Shopping e uma concessionária plena no bairro do Estoril, ambas em Belo Horizonte e agora chega á capital.

