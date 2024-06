CNI estima perdas de 29 bilhões de reais com restrição de créditos tributários

Os impactos da Medida Provisória 1.227, publicada no último dia 4 de junho pelo Governo Federal propõe restringir o uso de créditos tributários do PIS/Cofins para abatimento de outros impostos do contribuinte e coloca fim no ressarcimento em dinheiro do crédito presumido.

A MP trouxe uma série de prejuízos a todo o agronegócio nacional, para os produtos que são exportados, como soja, carne bovina, suco de laranja, café, etc. O principal impacto é redução dos valores pagos aos produtores rurais. Cristiano Palavro, analista de mercado da Pátria Agronegócios, participou do CBN Agro deste sábado (8), e falou sobre o tema.

Continue Lendo...

Confira a entrevista na íntegra: