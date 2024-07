Confit de pato com pimenta-do-reino

Hoje a coluna ensina a receita de confit de pato ensinada pela Chef Dedê Cesco.

Ingredientes:

- 4 pernas de pato

- Sal grosso

- Pimenta-do-reino moída

- Ervas de Provence (opcional)

- Gordura de pato ou banha de porco ou óleo vegetal suficiente para cobrir as pernas de pato

Instruções:

Chef Dedê Cesco. Foto: Chef Paulo Machado

1. Tempere as pernas de pato com sal grosso, pimenta-do-reino e ervas de Provence, se desejar. Deixe descansar na geladeira por 24 horas.

2. Pré-aqueça o forno a 120°C.

3. Aqueça a gordura de pato ou o óleo vegetal em uma panela grande em fogo baixo.

4. Adicione as pernas de pato à panela, certificando-se de que estejam completamente cobertas pela gordura ou óleo.

5. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 2 horas, até que a carne esteja macia e se solte facilmente dos ossos.

6. Retire as pernas de pato da panela e deixe escorrer em papel toalha para remover o excesso de gordura.

7. Aqueça uma frigideira em fogo médio-alto e doure as pernas de pato por alguns minutos de cada lado.

8. Sirva o confit de pato com acompanhamentos de sua preferência, como batatas assadas ou legumes salteados.

Aproveite o delicioso confit de pato!

Dica: Você pode guardar o confit de pato na geladeira por até uma semana, mergulhado na gordura para conservar sua textura e sabor.

