Conselho de usuários vai avaliar e sugerir melhorias no serviço público de MS

A Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) está com inscrições abertas para a primeira seleção de cidadãos que vão compor o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos. O colegiado é uma novidade na administração pública estadual e uma forma de participação direta da sociedade no acompanhamento e na avaliação das obrigações estaduais.

O cidadão que pretende participar do Conselho deve ser usuário dos serviços públicos do Estado e atender a critérios como: não ocupar cargo, emprego ou função pública; não manter qualquer vínculo com concessionária ou permissionária de serviços públicos; não ser condenado penalmente; ser maior de 18 anos e residir em Mato Grosso do Sul.

O controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão, explicou durante entrevista à Rádio CBN Campo Grande, nesta segunda-feira (19), que o conselho será formado por 16 integrantes titulares, sendo oito representantes dos usuários de serviços públicos e oito representantes do Poder Executivo Estadual, além de 16 vagas para suplentes. Os mandatos serão de dois anos.

SERVIÇO

Para informações e fazer a inscrição, acesse a página do Conselho de Usuários.

Contato na CGE-MS 3318-4013