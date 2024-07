Construtora anuncia novo empreendimento em Campo Grande

Campo Grande está vivenciando um expressivo crescimento imobiliário, refletido no aumento dos preços dos imóveis residenciais, conforme apontado pelo índice FipeZAP, que a coloca como a terceira capital do país com maior alta nos preços dos imóveis anunciados para venda.

Em meio a esse cenário, a Incorpore Realty se destaca com a entrega do residencial Plaza Jardins e o anúncio de novos empreendimentos. Jonatas Rosa, diretor comercial da Incorpore, compartilhou em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande detalhes sobre as tendências e estratégias da empresa.

Segundo Rosa, a demanda por construções verticais tem crescido devido à presença de executivos e fazendeiros que buscam um ponto de apoio na cidade sem a necessidade de manutenção constante que uma casa exigiria.

"Muitos clientes que compraram no Plaza Jardins são pessoas que não moram em Campo Grande o ano todo. Eles preferem apartamentos pela facilidade de manutenção e segurança, já que, ao pagar a taxa de condomínio, encontram tudo em ordem quando retornam", explicou.

Confira a entrevista na íntegra: