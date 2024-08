Cooperativa de crédito registra aumento de 25% na carteira de investimentos

O Sicredi, instituição financeira cooperativa, com mais de 2,7 mil agências no país, acaba de atingir a marca de R$ 200 bilhões na carteira de seus produtos de investimento e previdência. Esse montante é resultado do somatório de depósitos à prazo, LCA/LCI, Poupança, Fundos de Investimentos, Previdência e Renda Variável.

Nos últimos 12 meses, o crescimento desses investimentos foi da ordem de 25%, com destaque para Fundos e Previdência, que expandiram em mais de 40% no período.

A gerente de Captação do Sicredi, Jennifer Andrade Silva Carneiro, destacou que há quase dois anos a instituição lançou o Home Broker, permitindo o acesso direto dos seus investidores à bolsa de valores, além de garantir um atendimento consultivo e personalizado.

Já o assessor de Investimentos do Sicredi, Rodrigo Aparício Palomino da Rocha, informou que o Sicredi detém ratings das agências de classificação de risco Standard&Poor´s (AAA), FitchRatings (AA+) e Moody´s (Aaa), atestando a sua solidez e se destacando no mercado financeiro.

Acompanhe abaixo a entrevista realizada na Rádio CBN Campo Grande: