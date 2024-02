Cooperativa tem projeto exclusivo para mulheres empreendedoras em MS

Entendo que a mulher é uma "força motriz da sociedade", o Sistema de Crédito Cooperativo, Sicred, possui um projeto exclusivamente voltado para as mulheres empreendedoras de Mato Grosso do Sul. Em entrevsita durante o CBN Você Mulher deste sábado (24), a assessora de relacionamento da cooperativa, Jessika Nascimento, deu mais informações sobre o programa Donas do Negócio, que visa estimular o empreendedorismo, o empoderamento e a qualificação das mulheres. O programa é realizado em parceria com a International Finance Corporation (IFC) com o objetivo de potencializar o segmento de micro e pequenas empresas lideradas por mulheres e integrá-lo ao seu modelo de negócio de forma sustentável para atender as necessidades financeiras, técnicas, sociais e emocionais das empreendedoras.

Confira a entrevista na íntegra: