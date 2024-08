Corpo de Bombeiros de MS alerta para tentativa de golpe em nome da instituição

Pelo menos quatro pessoas procuraram o Corpo de Bombeiros do estado, em Campo Grande e Maracaju, para certificar a veracidade da convocação de vistoria de imóveis ou cobrança de taxas para a emissão de certificados.

Em nota, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul informou que não envia este tipo de convocação à população. A instituição alertou que qualquer contato via e-mail é golpe e reforçou a necessidade de comunicação imediata à autoridade policial.

"Informamos ainda que qualquer contato via e-mail alegando irregularidades pode ser golpe e deve ser informado imediatamente à autoridade policial da sua cidade. No Mato Grosso do Sul a emissão de certificado de vistoria relativo ao Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico é regulamentado pela Lei Nº 4.335 de 10/04/2013, além de outras normas técnicas”, destaca a nota.

As informações sobre os procedimentos de emissão de vistorias podem ser encontradas exclusivamente no portal do Corpo de Bombeiros. A corporação explicou que não é uma prática enviar e-mails, mas caso seja necessário ou solicitado, a comunicação seguirá o padrão oficial da instituição, com o final @cbm.ms.gov.br . Em caso de dúvidas, a orientação é de que as pessoas procurem a Seção de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros do município.