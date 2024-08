Cratera se abre em rodovia atingida pelo rompimento de barragem

O trecho da BR-163 atingido pelo rompimento da barragem do lago do condomínio de luxo Nasa Park, nessa terça-feira (20), desabou e uma imensa cratera se formou em parte da pista. No local, na altura do quilômetro 500, na divisa entre Campo Grande e Jaraguari, o tráfego de veículos está sendo feito no sistema 'pare e siga' há mais de 24 horas.

Conforme a CCR MSVia, concessionária responsável pela administração e manutenção da rodovia, cerca de 10 mil veículos trafegam diariamente por esse trecho da BR-163, o que representa um fluxo de 416 veículos por hora.

Com o bloqueio parcial da pista, imensas filas, principalmente de caminhões e carretas, têm se formado nos dois sentidos da rodovia. Em determinados horários, o congestionamento atinge entre sete e 10 quilômetros de extensão. Passar pela pista que está liberada exige, além de paciência, a redução da velocidade para uma média de 30 km por hora por quem é autorizado a seguir caminho.

As obras de manutenção no trecho vão durar, pelo menos, duas semanas, conforme os técnicos da concessionária.

