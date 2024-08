Crescem os flagrantes de tráfico de pessoas em MS

Dados do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Cetrap-MS) revelam que Mato Grosso do Sul é o 3º estado do país com maior número de casos de tráfico de pessoas, principalmente relacionados ao trabalho escravo.

A coordenadora do Cetrap-MS, Cristiane Viégas, fez um apelo às autoridades públicas para que seja fortalecida a rede de combate ao tráfico humano. Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, a coordenadora disse que "até mesmo membros do judiciário tem dificuldade para identificar os casos" e isso contribui para a impunidade.

Outra dificuldade para esse enfrentamento está no baixo contingente de funcionários públicos federais, como policiais federais para atuar na fiscalização à entrada de estrangeiros pelas fronteiras de MS.

Muitas vítimas são aliciadas pela internet conforme explicou Cristiane Viégas. Ela também destaca que faltam um núcleo de acolhimento às vítimas e uma legislação penal mais rigorosa para esse tipo de crime.

