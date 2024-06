Desânimo com a equipe econômica brasileira afeta o mercado

No CBN Finanças desta terça-feira (25) o colunista Hudson Garcia, analisou como o desânimo com a equipe econômica está afetando o mercado financeiro no Brasil. A desconfiança inclusive tem sido apontada como responsável pela fuga de capitais do país. Segundo Garcia, diante do cenário de incertezas com as contas públicas federais investidores buscam mercados mais seguros.

Na última semana, apesar das críticas do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a instituição financeira decidiu manter a taxa básica de juros no país. Acompanhe a análise completa.