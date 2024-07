Descobertas 50 novas espécies de peixes no Pantanal de MS nos últimos sete anos

As águas pantaneiras em Mato Grosso do Sul abrigam 386 espécies de peixes já catalogadas, sendo 50 delas descobertas nos últimos sete anos devido ao trabalho de exploração da biodiversidade do Pantanal.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, nesta quarta-feira (31), o biólogo curador do Bioparque Pantanal, Heriberto Gimênes Junior, detalhou os trabalhos que vêm sendo realizados para a preservação das espécies que habitam exclusivamente trechos de rios pantaneiros.

Recentemente, um grupo de de 16 pesquisadores do Bioparque, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal do Pará (UFPA) e McGill University de Montreal (Canadá) participaram da 2ª edição da Expedição Técnica Científica no rio Paraguai e no rio Paraguai-Mirim, a bordo do navio-transporte fluvial Almirante Leverger, da Marinha do Brasil.

Além da coleta de novas espécies para o plantel do Bioparque, foram realizadas observações, por meio de mergulho, sobre como as espécies se comportam em seu habitat natural. As informações são essenciais para os trabalhos de bem-estar animal nos tanques do Bioparque.

Comunidades ribeirinhas foram visitadas e puderam trocar experiências com os pesquisadores. Acompanhe a entrevista na íntegra:

Veja fotos da expedição: