Desvio e acúmulo de função, risco para a saúde mental

Na coluna CBN Carreiras desta segunda-feira (22), Eberson Terra pontuou os riscos para a saúde mental devido ao desvio e acúmulo de função dentro de uma empresa.

Enquanto práticas comuns, essas ações representam não apenas uma violação das leis trabalhistas brasileiras, mas também um risco tanto para as empresas quanto para a saúde mental dos colaboradores.

No acúmulo de função, o profissional assume atividades além do escopo original do seu contrato, geralmente funções de colegas que foram desligados, aumentando sua carga de trabalho e, muitas vezes, gerando horas extras

Já o desvio de função é a mudança completa do rol de tarefas do cargo contratado para uma atividade completamente diferente do combinado.

