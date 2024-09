Detran-MS inicia Semana Nacional do Trânsito com ações educativas em escolas

As atividades da Semana Nacional do Trânsito de 2024 já começaram em Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (6), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) deu início às ações educativas, com foco em crianças e adolescentes, nas escolas de Campo Grande.

A primeira escola a receber o projeto foi o Sesc Horto, onde alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental participaram de atividades lúdicas e interativas sobre segurança no trânsito. Em parceria com o Instituto de Preservação de Animais Silvestres (ICAS), as crianças aprenderam sobre a importância de respeitar os animais silvestres ao trafegar nas rodovias.

“Essas ações são fundamentais para formar cidadãos conscientes e responsáveis no trânsito”, afirmou Lidiana Freitas, gerente da Unidade de Campanhas do Detran-MS. “Ao trabalharmos com as crianças, estamos construindo um futuro com menos acidentes e mais respeito às leis de trânsito”, completou.

Além das atividades para crianças, o Detran-MS também está promovendo ações direcionadas aos adolescentes do Ensino Médio. Através de um documentário e debates, os jovens são incentivados a refletir sobre seus comportamentos no trânsito e a importância de adotar hábitos seguros.

Ao longo do mês de setembro, o Detran-MS também realizará diversas ações voltadas para motociclistas, com o objetivo de reduzir o número de acidentes envolvendo esse tipo de veículo. Simpósios, debates e ações de rua estão programados para conscientizar os motoboys sobre a importância do uso de equipamentos de segurança e a adoção de práticas seguras no trânsito.

As atividades da Semana Nacional do Trânsito continuarão ao longo do mês de setembro em diversas escolas de Campo Grande. No dia 23 de setembro, a Escola Municipal Professora Adair de Oliveira será a próxima a receber o projeto.

*Com informações do Detran-MS