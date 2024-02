Devedor negocia contas e interrompe ciclo de juros, em Campanha do Superendividamento

Com o objetivo de desafogar a pilha de processos na justiça estadual e agilizar a negociação de dívidas ajuizadas dando efetividade à Lei nº 14.181/21, conhecida como ‘Lei do Superendividamento’, em Mato Grosso do Sul foi criada a campanha que estimula a negociação extrajudicial e judicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Segundo a juíza, Denize Dodero, coordenadora do CEJUSC Associação Comercial, a campanha lançada na última sexta-feira (23), tem impacto não apenas na resolução da vida financeira do devedor, mas também na economia de um modo geral.

Dentro da ação, os devedores participam de um plano de pagamento de 5 anos. Imediatamente, o nome das pessoas é retirado de órgãos de negativação de crédito.

Atualmente, cerca de 300 processos estão ajuizados no TJMS por causa do superendividamento.

Acompanhe a entrevista completa.