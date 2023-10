Devoção e milagres marcam o dia 12 de outubro

Nesta quinta-feira, 12 de outubro, é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Uma data católica cheia de significado e emoção para milhares de pessoas no país. O arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas, conversou com a Rádio CBN CG sobre a importância desta data.

"Essa devoção começou tão pequenininha, com reuniões nas casas, e foi se desenvolvendo [...] Dia 12 de Outubro, para nós, é o dia de celebração da nossa padroeira, padroeira do Brasil", comenta o arcebispo.

Uma das pessoas com esta forte ligação com Nossa Senhora Aparecida é o empresário Sebastião Carlos Ribeiro. Este ano, ele fez a Caminhada da Fé, saíu de Paraisópolis, em Minas Gerais, com destino ao Santuário, no interior de São Paulo, onde a família o esperava para celebrar o aniversário do filho mais velho que foi curado de uma doença, por intercessão de Aparecida.

Confira na íntegra:

