Dez anos de transformação marcam abertura dos Jogos Escolares de MS

Com recorde de participação e diversas mudanças que garantem mais conforto e qualidade aos atletas, os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul (JEMS) foram oficialmente abertos na tarde desta quinta-feira (6), em Campo Grande. A cerimônia de abertura aconteceu na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas.

Desde 2015, o campeonato passou por diversas mudanças, buscando oferecer melhores condições aos atletas. Atualmente, os jovens contam com acomodação em hotéis, alimentação acompanhada por nutricionista e transporte seguro, fatores que contribuem para o alto nível das competições.

Continue Lendo...

Ao longo dos últimos dez anos, os JEMS já beneficiaram mais de 30 mil atletas, com destaque para o equilíbrio de participação entre homens e mulheres: 42% das vagas são ocupadas por meninas. Nas modalidades coletivas, o futsal se destaca, com 40% dos atletas inscritos.

“Em 2015, tivemos 2 mil atletas inscritos e para este ano a previsão é que teremos mais de 8 mil atletas inscritos em todas as etapas dos jogos, é uma transformação muito grande, e isso se dá devido ao empenho de todos os técnicos, gestores, chefes de delegação, e principalmente dos atletas. Esse dia é de muita comemoração para o Desporto Escolar do Mato Grosso do Sul”, comentou o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), Paulo Ricardo Nuñez.

O JEMS, que acontece em Campo Grande de 6 a 24 de junho, reúne atletas na faixa etária de 12 a 14 anos. As disputas serão realizadas em quatro blocos, com as modalidades atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling no primeiro bloco. No segundo, basquetebol e futsal. No terceiro, handebol e vôleibol. E no quarto, ginástica artística, ginástica rítmica, karatê, natação e xadrez.

*Com informações da Fundesporte