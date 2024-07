Dia começa com temperaturas amenas, mas tarde será quente nesta quinta-feira em MS

Para esta quinta-feira (18), a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. As temperaturas mínimas permanecem mais amenas durante a noite e ao amanhecer, porém aumentam ao longo do dia.

Devido a elevação gradual das temperaturas, os índices de umidade relativa do ar ficam baixos, com valores entre 15% e 35%. De acordo com o Cemtec, esta condição meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de "Perigo Potencial" devido aos baixos valores de umidade relativa do ar.

Temperaturas

Campo Grande

Mínima: 18°C

Máxima: 32°C

Coxim e Corumbá

Mínima: 16°C

Máxima: 34°C

Dourados

Mínima: 15°C

Máxima: 30°C

Três Lagoas

Mínima: 15°C

Máxima: 31°C

Ponta Porã

Mínima: 15°C

Máxima: 30°C

*Com informações do Cemtec e Inmet