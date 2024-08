Diversificar culturas na sucessão entre milho e soja aumenta lucro do produtor em até 11%

Pesquisas realizadas entre 2020 e 2023 no oeste e centro-oeste do Paraná mostram que diversificar as culturas agrícolas entre a soja e o milho segunda safra pode aumentar o lucro dos produtores em até 11%. A Embrapa, em parceria com o Centro de Pesquisa Agrícola Copacol, conduziu os estudos e identificou três modelos de produção mais lucrativos, que incluem o uso de braquiária, aveia preta e trigo no sistema produtivo.

Milho + Braquiária: Consorciar milho segunda safra com braquiária, seguido de soja, aumentou a rentabilidade em 11% comparado ao sistema padrão. Aveia Preta: Alternar milho segunda safra, aveia preta e soja, cultivando a aveia como cobertura vegetal a cada dois anos, gerou 10% a mais de lucro. Trigo: Introduzir o trigo na rotação (milho segunda safra, trigo, soja) elevou a rentabilidade em 6,6%.

Além do lucro, a diversificação das culturas também melhora a qualidade do solo, reduz os custos de produção e aumenta a produtividade. Os pesquisadores destacam que essa estratégia é uma alternativa sustentável, que pode ser adotada pelos produtores da região para garantir maior estabilidade na produção e melhores resultados econômicos.

Na próxima fase, os cientistas pretendem validar os resultados em propriedades rurais e transferir essa tecnologia para os produtores.

*Com informações da Embrapa