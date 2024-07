Divórcio grisalho: o fenômeno das separações entre casais 50+

O número de separações de casais tem aumentado no Brasil e, em especial, na faixa etária 50+ , conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nas últimas duas décadas, os dados revelam um crescimento de 28% no total de divórcios entre esse público. Já entre os casais mais jovens, entre 20 e 50 anos, esse índice foi de 22%.

A psicóloga Karen Alonso detectou vários fatores que explicam esse comportamento dos casais acima de 50 anos, a partir de conversas com esse público que busca atendimento especializado em seu consultório.

Acompanhe mais detalhes na entrevista à Rádio CBN Campo Grande:





