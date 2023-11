Doces ou Travessuras

Essa época do ano é de reflexão e reverência aos que já partiram dessa vida. Finados, celebrado amanhã, dia 2 de novembro é também o chamado: Dia de Muertos no México, época que já visitei muitas vezes e vivenciei uma celebração que deixa aquele país muito movimentado e com inúmeros festejos.



Flores alaranjadas de cravo, visitas ao cemitério e muita comida e bebida para os mortos e para os vivos. Inclusive existe um pão, delicioso, feito para a data, a base de trigo e aromatizado com água de flor de laranjeira o chamado “Pan de Muertos”.

Se voltarmos ao dia de ontem, 31 de outubro, falamos do Halloween, feriado Estadunidense que hoje é visto em Festa das Bruxas por praticamente o mundo todo. No Brasil, para que as gerações preservem o nosso tão rico e todavia desprezado Folclore, foi criado no dia 31 de outubro o dia do Saci. Esse personagem de uma perna só, que pula com seu cachimbo pelas matas e faz peraltices pra quem tiver o disabor de encontrá-lo.



Lá na América do Norte as brincadeiras ou travessuras podem ser substituídas por doces. Jujubas, balinhas, chocolates. A febre da energia que toda uma bomba de glicose pode vir a prover e que tira o sono das crianças felizes e das mamães aterrorizadas pela “saúde dental” dos pequenos. Afinal, haja açúcar no Halloween.

Mas por falar em 31 de Outubro e 2 de Novembro, fica aí no meio o primeiro de Novembro, o Dia de Todos os Santos, comemoração antiga e tradicional na Catalunha, onde estou hoje.

E volto aqui a falar de comida, neste caso, guloseimas compostas de ingredientes deliciosos e que dão muita energia, pois afinal, nesta época do ano na Europa já começam os ventos frios do Outono, que derrubam as folhas das árvores, transformam a natureza de verde a tons de castanho e servem para a gente comer sem tanta culpa, sabores mais calóricos.

Esta é a época das castanhas portuguesas assadas e vendidas nas ruas das cidades pelas castanheiras; batatas doce assadas, que você pode ver e comprar em qualquer mercado e os “panellets”, bombocados a base de marzipan ou maçapão de amêndoas com açúcar, envoltos em pinoles.

Os panellets são uma especialidade tão tradicional que são reconhecidos internacionalmente: a União Europeia os considera uma das 4 especialidades tradicionais garantidas e produzidas na Espanha.

Ah, e não pode faltar o vinho Moscatel. Bem adocicado e que coroa estes sabores outonais para honrar, vivos, mortos e Santos.

E na sua cidade ou região, já refletiu sobre o que se come nessa época? Escreva pra mim e me conta lá no instagram @chefpaulomachado .