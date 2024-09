Documentário retrata a realidade de mulheres produtoras rurais estreia em Campo Grande

Na próxima terça-feira (17), estreia o documentário 'Esmalte no Alimento' no Museu da Imagem e Som, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar. Com duração de pouco mais de 20 minutos, o registro audiovisual, através de depoimentos, apresenta a vida e o trabalho de cinco mulheres produtoras rurais na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul.

O projeto Esmalte no Alimento, da produtora 'TBX Audiovisual' e sob a direção executiva de Gabriela Oliveira Xavier, surgiu da necessidade de registrar o amor pelo trabalho na terra, a dedicação e os desafios enfrentados por mulheres que receberam terras dos programas de Reforma Agrária Brasileira.

Com direção de fotografia, captação e finalização de Marcos Mendes, o documentário revela cinco mulheres que compartilham suas histórias de vida. Através desses depoimentos em formato de diálogo com um interlocutor, elas relembram o período de acampamento, a espera pela entrega da terra, a conquista do pedaço de chão e o início das atividades de criação de pequenos e grandes animais, além do trabalho na lavoura.

Roteirizado e dirigido pelo jornalista Sérgio Carvalho, o documentário está segmentado em cinco eixos que representam o imaginário dos sabores alcançados com os alimentos: salgado, doce, amargo, azedo e umami (o quinto sabor). A linha condutora do roteiro foi inspirada na obra UMAMI, da jornalista Patrícia Leite. Assim, o documentário tem a intenção de reconhecer, aplaudir e emocionar com a determinação da força feminina na produção de alimentos no Brasil.

Esmalte no Alimento é o resultado de olhares femininos sensíveis e de uma pesquisa minuciosa da produtora Sabrina Barros Xavier. O resultado final é uma homenagem a todas as mulheres que trabalham nas pequenas propriedades do país, produzindo alimento e vivendo do que plantam, colhem e criam sobre a terra.

Lançamento:

DATA: 17 de setembro de 2024

HORÁRIO: 19 horas

LOCAL: MIS – Museu da Imagem e Som, Memorial da Cultura/Fundação de Cultura de MS

Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar

Mais informações: Sérgio Carvalho – (67) 99912-5835 / Sabrina Xavier – (67) 99600-7676