DOF apreende mais de 160 quilos de drogas em Caarapó

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam mais de 160 quilos de drogas durante uma abordagem na rodovia MS-156, em Caarapó. Um homem de 40 anos foi preso na ação.

A apreensão ocorreu enquanto a equipe do DOF realizava bloqueio na região, quando abordou um veículo suspeito. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha escondidos no interior do carro. Ao total, foram apreendidos 163 quilos da droga, além de um quilo de haxixe.

Questionado sobre a origem e o destino dos entorpecentes, o condutor do veículo confessou que havia pego as drogas em Capitán Bado, no Paraguai, e que as levaria para a cidade de Guarapuava, no Paraná. Ele afirmou que receberia R$ 12 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 345 mil, foi encaminhado para a Polícia Federal em Dourados. O homem preso responderá por crimes de tráfico de drogas.

*Com informações do DOF