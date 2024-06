DOF apreende mais de 275 kg de maconha em Maracaju

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, no último sábado (8), um veículo carregado com 275,9 kg de maconha. Ninguém foi preso na ação.

A apreensão ocorreu durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia BR-267, área rural do município de Maracaju. Ao perceberem a presença dos policiais, o condutor do veículo realizou uma manobra brusca e adentrou em uma estrada vicinal.

Continue Lendo...

Cerca de 300 metros à frente, os policiais encontraram o veículo abandonado, com as portas abertas, em meio a uma plantação de milho. Apesar das buscas realizadas nas imediações, nenhuma pessoa foi localizada.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O valor do entorpecente é estimado em R$ 570 mil.

*Com informações do DOF