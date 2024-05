DOF apreende mais de meia tonelada de maconha em Dourados

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de segunda-feira(13), 578,7kg de maconha e 3,75kg de skank em Dourados.

A equipe do DOF realizava patrulhamento ostensivo pela rodovia MS-379 quando avistou um veículo em alta velocidade e com a capacidade de carga aparentemente excedida. Ao dar ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga que se estendeu até o perímetro urbano de Dourados, onde o veículo finalmente foi interceptado.

Durante a abordagem, o homem de 27 anos que dirigia o carro confessou ter sido contratado para transportar a droga de Ponta Porã para Três Lagoas. Os policiais constataram também que as placas do veículo eram falsas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Dourados. Os entorpecentes eram avaliados em R$ 1,3 milhão.

A apreensão da droga faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ). A ação também contou com o apoio do Exército Brasileiro, no âmbito da Operação Ágata Fronteira Oeste II.

*Com informações do DOF