DOF recupera veículo e apreende 280 kg de maconha em Maracaju

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã de quarta-feira (5) um veículo carregado com 277,9 kg de maconha na área rural do município de Maracaju. Ninguém foi preso durante a operação.

A apreensão ocorreu quando equipe do DOF realizava patrulhamento ostensivo pela rodovia MS-166, e então avistou o veículo parado em atitude suspeita às margens da estrada. Ao verificar o carro, os policiais constataram que as portas estavam destrancadas e os vidros traseiros pintados com tinta preta.

Após buscas na região, os militares localizaram a droga escondida em uma plantação de milho, a cerca de 20 metros do veículo. A maconha estava em diversos tabletes e sacos.

Durante a checagem do veículo, foi constatado que as placas eram falsas e que os sinais identificadores do chassi e do motor não correspondiam à documentação apresentada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, para onde a droga e o veículo foram encaminhados. O valor do entorpecente é avaliado em R$ 641,44 mil.

*Com informações do DOF