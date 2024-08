Dores nas articulações podem estar ligadas a erros posturais, alerta ortopedista

O quadro Consultório CBN desta quarta-freira (14), na Rádio CBN Campo Grande, teve a participação do ortopedista Ricardo Miranda. Ele esclareceu como os erros posturais agravam ou provocam problemas na coluna e nas articulações.

"A coluna, ombros, cotovelos, quadril. A gente pode estar suscetível a ter dores poliarticulares por questões de ergonomia e de erros posturais", alertou o especialista. Miranda complementou explicando que cada rotina de trabalho requer uma adequação diferenciada da postura.

Continue Lendo...

"Pra bancário é uma coisa, pra professora é outra questão. Pra quem trabalha em teletrabalho, a tela tem que estar numa ergonomia ideal pra evitar lesões. Por exemplo, uma cadeira que não tem um apoio para os cotovelos, vai deixar esse ombro, esse cotovelo pendente. Isso vai acabar trazendo uma tensão para a região dos trapézios e do pescoço. A pessoa começa a ter dor no pescoço, no ombro, no cotovelo e, às vezes, até uma escoliose, porque fica com a coluna desequilibrada. Isso vai trazendo dores crônicas", avalia.

Acompanhe a entrevista na íntegra: