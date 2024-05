Drive-Thru da Reciclagem será realizado na primeira semana de junho

Com o tema “Cidades inteligentes são sustentáveis”, a 12ª edição do Drive-Thru da Reciclagem já tem data para acontecer na Capital, entre os dias 6 a 8 de junho.

A ação da startup Du Bem Sustentável, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e demais parceiros, tem como objetivo conscientizar a população para o descarte correto dos resíduos e mostrar os impactos positivos que são gerados com práticas sustentáveis.

Continue Lendo...

Como na última edição, o evento acontece nos Altos da Avenida Afonso Pena, entre o estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal e o Espaço Municipal de Cultura Vila Morena.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os condutores podem entrar com o veículo e fazer o descarte correto sem descer do carro e durante os três dias de evento, será possível descartar materiais como papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônicos, tecido, banners, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, além de lâmpada, pilha, bateria, entre outros.

Para a coordenadora-geral do FAC, Adir Diniz, o Drive-Thru da Reciclagem tem também a missão de promover a educação. “Neste ano, nosso foco está principalmente na conscientização e no trabalho de educação ambiental com as crianças, pois acreditamos que a educação traz a transformação e a transformação gera cultura”.

O complexo montado para o evento também contará com ambiente destinado à captação de doações. Podem ser doadas peças de roupas, calçados, alimentos não-perecíveis e tudo que estiver em boas condições de uso. O material arrecadado será repassado às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo FAC.

As equipes do Fundo de Apoio à Comunidade vão ministrar ainda, as oficinas de “Reaproveitamento de alimentos”, “Descarte adequado de resíduos”, e “Artesanato Sustentável”. A programação conta com uma série de atividades educativas e culturais, atrações musicais, teatro para as crianças e ambiente de leitura.

Balanço

Durante o 11º Drive-Thru da Reciclagem realizado entre os dias 14 a 16 de março, foram captadas 8,8 toneladas de materiais, número superior às 5 toneladas recolhidas na 10º edição.

O FAC em parceria com a Du Bem Sustentável, entregou no dia 28 de março, 2,7 toneladas de resíduos recicláveis à Usina de Triagem de Resíduos Sólidos de Campo Grande (UTR).

Conforme o Certificado de Destinação Final (CDF) realizado pela Berpram, uma das parceiras do evento, foram arrecadados: 52 quilos de latinhas, 430 quilos de livros, 480 quilos de papelão, 630 quilos de papel misto, 85 quilos de garrafas pet, 235 quilos de plástico duro colorido, 230 quilos de plásticos diversos, 45 quilos de sucata de ferro e 560 quilos de vidros foram doados às quatro instituições que compõem a UTR: Atmaras/MS, Novo Horizonte, Coopermaras e Cata MS.

O resíduo eletrônico contabilizou o maior montante descartado, 4.874 quilos. Além do ambiente do descarte, o evento contou com o espaço de empreendedorismo e solidariedade. Entre roupas, calçados, brinquedos e outros itens, foram arrecadados cerca de 1,2 mil itens.

Quem passou pelo evento e contribuiu com a destinação correta dos resíduos levou para casa mudas frutíferas. Durante os três dias de Drive-Thru, 1.550 mudas foram distribuídas.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG