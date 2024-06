Educação estratégica desenvolve as habilidades de cada aluno

No CBN Você Mulher deste sábado (29), a diretora pedagógica da escola Maple Bear, Fernanda Ortiz, apresenta sobre o modelo pedagógico canadense exclusivo da rede de instituições no Brasil. Ela afirma que estratégias de ensino eficazes fazem a diferença na individualidade de cada aluno, com aprendizagem colaborativa.

Na escola, além do cuidado com a aprendizagem, há também um método diferenciado de avaliações, não somente uma prova final, como no modelo tradicional. A língua estrangeira faz parte também do ensino, com o método bilíngue, com o português e inglês desde a fundação da Maple Bear.

"Hoje, nós sabemos que a educação não pode ser a mesma de antigamente.Uma educação tradicional tem limitações em termos do que nós temos de 'mundo'. Tudo se desenvolveu, em vários sentidos. Minha dica é que as famílias elejam o que é fato é importante, entendam qual nível de formação é importante e de preparo que os profissionais possuem para atuar com essas crianças [...] para que todos os aspectos possam fechar naquilo que você acredita como nível de educação adequado", afirma a diretora pedagógica.

Em Campo Grande, a Maple Bear possui duas unidades: São Bento, que trabalha com crianças de 1 a 5 anos, localizada na avenida Rodolfo José Pinho, 386; e na Chácara Cachoeira, na rua Dr. Zerbini, que trabalha com o ensino fundamental, a partir dos 6 anos.

Confira o bate-papo na íntegra: