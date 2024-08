Em 2023, 83% dos bovinos abatidos em MS tinham até 3 anos de idade

Diego Guidolin, consultor técnico em pecuária do Sistema Famasul, destacou, durante o quadro CBN e Acrissul no Agro, as transformações no perfil dos abates de bovinos em Mato Grosso do Sul (MS) ao longo dos últimos anos. Em 2023, 82,5% dos animais machos abatidos no estado tinham até 3 anos de idade. Essa tendência de mercado vem se consolidando desde 2007, segundo dados da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro/MS).

A comparação dos dados de 2007 com os de 2023 mostra uma mudança significativa na idade dos animais abatidos. Em 2007, 4% dos bovinos abatidos tinham entre 13 e 24 meses de idade. Esse percentual subiu para 38% em 2023. Em contrapartida, a participação de animais com mais de 36 meses nos abates caiu de 59% em 2007 para 18% em 2023. Essa mudança reflete a pressão do mercado por um abate mais precoce, tendência que se intensificou ao longo dos anos.

O produtor que abate animais com até dois anos de idade enfrenta desafios climáticos que requerem mais suplementação para garantir o crescimento adequado do rebanho. Guidolin afirma que esse perfil de produção geralmente leva os produtores a optarem por confinamentos, especialmente em períodos de seca, para assegurar a engorda dos animais dentro dos prazos exigidos pelo mercado.

