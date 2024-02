Previsão para o feriado de carnaval é de chuva intensa em parte do Estado

Nesta terça-feira (13), feriado de carnaval os foliões de plantão podem esperar sol com variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Contudo, o Instituto Nacional de Meteorologia (inmet) alerta para chuvas intensas em algumas áreas do estado e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode alcançar os 30°C. Já em Dourados, os termômetros oscilam entre 22°C e 33°C. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã inicia o dia com 22°C e atinge 31°C durante a tarde. Anaurilândia, localizada no Leste, apresenta variação de temperatura entre 24°C e 34°C.

No Sudoeste, Porto Murtinho registra uma mínima de 24°C e uma máxima de 32°C. Tanto em Corumbá quanto em Aquidauana, a temperatura pela manhã é de 24°C, chegando a 30°C e 31°C, respectivamente, durante as horas mais quentes do dia.

Coxim, na região Norte, tem uma mínima de 22°C pela manhã e atinge os 30°C durante os períodos mais quentes. Na região do Bolsão, Paranaíba registra uma mínima de 22°C e uma máxima de 30°C, enquanto os valores oscilam entre 24°C e 33°C no município de Três Lagoas.

* Com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec).